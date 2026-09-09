В Черногории боятся, что выборы в странах ЕС помешают её вступлению

Черногория считает, что ряд национальных выборов в странах ЕС в следующем году продемонстрирует, насколько серьёзно Брюссель относится к обещанию о расширении блока.

Об этом заявила черногорский министр по делам ЕС Майда Горчевич, её цитирует Euractiv, пишет "Европейская правда"

Правительство Черногории, которая считается фаворитом на вступление в ЕС, выражает скептицизм относительно того, насколько близка перспектива присоединения страны к блоку.

По словам Горчевич, препятствием для этого могут стать выборы в ряде стран, в частности во Франции, Испании, Италии и Польше.

"Для процесса расширения, и не только для Черногории, огромным испытанием станут выборы в нескольких столицах государств-членов в следующем году… Мы можем продемонстрировать, что мы делаем и что готовы сделать для вступления в ЕС, но в конечном итоге это политика", – заявила чиновница.

Чтобы присоединиться к ЕС, все 27 нынешних членов должны ратифицировать договор о вступлении страны-кандидата. Эта ратификация особенно сложна во Франции, поскольку конституция требует проведения референдума или одобрительного голосования тремя пятыми голосов как в Национальном собрании, так и в Сенате.

"Я уверена, что если мы будем сотрудничать с французским правительством, которое нас очень поддерживает, и закроем все разделы переговоров, рассматривавшиеся до сих пор, то получим очень успешный результат. Давайте подождем до следующего года, и мы увидим, что произойдет", – сказала черногорская чиновница.

Чтобы развеять опасения избирателей по поводу расширения, Франция, Германия, Нидерланды и другие страны ЕС настаивают на переходных периодах и строгих правовых условиях для новых членов.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос предложила "защитные механизмы нового поколения", чтобы гарантировать, что новые члены будут соблюдать принципы демократии и верховенства права в течение 15 лет после вступления.

Горчевич отметила, что в интересах её страны – согласиться на самые строгие новые меры, чтобы предотвратить отступление от демократии. Но Черногория ожидает, что к ней будут относиться как к равноправному члену с самого начала, в частности в отношении права голоса, добавила она.

"Мы не боимся санкций, но стремимся к равенству внутри ЕС", – сказала министр.

Черногория пользуется поддержкой таких стран, как Австрия, Италия и Венгрия, которые требуют, чтобы любые новые требования в отношении верховенства права применялись также и к нынешним 27 членам ЕС.

Сообщалось, что в конце сентября Европейская комиссия должна представить свои предложения по механизму ограничений и предохранительных мер для новых членов Евросоюза.

Напомним, Еврокомиссия работает над предложениями по реформированию процесса расширения ЕС в ответ на идеи государств-членов, а также для того, чтобы избежать возложения бремени новых гарантий исключительно на Черногорию – страну-кандидата с самым высоким уровнем евроинтеграции.