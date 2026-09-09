При атаке РФ на пункт пропуска "Старокозачье" пострадал гражданин Молдовы

Среди пострадавших в результате российского удара по контрольно-пропускному пункту "Старокозачье" есть также гражданин Молдовы.

Об этом молдовскому каналу TV8 сообщили в МИД Молдовы, передает "Европейская правда".

Гражданин Республики Молдова получил ранение во время атаки беспилотника на контрольно-пропускной пункт "Старокозачье", в результате которой погибли два человека и ещё двое получили ранения. Погибшие – граждане Украины, а о других пострадавших среди граждан Молдовы на данный момент нет подтверждённой информации.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел, пострадавший гражданин Молдовы отказался от госпитализации и продолжил свою поездку на автомобиле в Кишинев.

Что касается молдовских транспортных средств, которые, как утверждается, были повреждены или уничтожены в результате атаки, информация в настоящее время проверяется. Ранее в открытом доступе появилось фото поврежденного автобуса, на котором, как утверждается, было написано название молдовской компании.

"Мы находимся в контакте с украинскими властями и предоставим подтвержденные данные", – говорится в сообщении МИД Молдовы.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой.

Министерство иностранных дел Молдовы также осудило последние атаки РФ на Украину, в частности, удар по пункту пропуска "Старокозачье", в результате которого есть погибшие и раненые.

Президент Молдовы Майя Санду осудила российский удар по пункту пропуска "Старокозачье" на украинско-молдовской границе, а также нарушение воздушного пространства страны дроном типа "Герань".