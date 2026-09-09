СМИ: в ЕС видят больший потенциал для сближения с Канадой, чем с Британией

Чиновники Европейского Союза видят потенциал для налаживания более тесных отношений с Канадой, чем с Великобританией, поскольку Оттава не обременена тем "багажом" Brexit, который несет Лондон.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает "Европейская правда".

ЕС и Канада работают над созданием новых, всеобъемлющих отношений, которые будут охватывать все сферы – от торговли до безопасности, – с целью формирования трансатлантического альянса, способного противостоять таким политическим гигантам, как США и Китай.

По словам источников, знакомых с ходом подготовки, ожидается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит об этих планах во время своего выступления о положении дел в Союзе, которое состоится 16 сентября в Страсбурге. Премьер-министр Канады Марк Карни будет присутствовать на выступлении и выступит перед европейскими законодателями на следующий день.

Исполнительный орган блока пытается творчески подойти к своим связям с Канадой, ища пути выхода за пределы типичного партнерства, отметили источники.

"С идеологической точки зрения Канада является ближайшим к ЕС неевропейским государством", – отметил один из собеседников. Он добавил, что Канада успешно реализует так называемую программу суверенитета в экономических и оборонных вопросах – инициативу, которая может стать ориентиром для собственных усилий ЕС по снижению зависимости от иностранных государств.

Правительство Карни определило углубление партнерства с ЕС одним из главных приоритетов и активно рассматривает все варианты, кроме фактического членства, сообщил канадский чиновник, высказавшийся на условиях анонимности. Обсуждения сосредоточены, в частности, на "стратегических возможностях", таких как сотрудничество в области обороны, освоения космоса и научных исследований.

Неясно, понадобятся ли новые правовые инструменты для официального закрепления партнерства, но эти обсуждения продолжаются, и правительство Карни будет проводить консультации с канадскими провинциями и отраслями промышленности, отметил чиновник.

"Даже при отсутствии полноправного членства Канады в Евросоюзе, ЕС и Канада стремятся сблизиться настолько, насколько это юридически возможно", – отметил один из источников. Стороны также обсудили возможность сотрудничества в рамках Транстихоокеанского партнерства – многостороннего торгового соглашения, участником которого является Канада. Канада также входит в состав Британского Содружества, а её главой государства является король Чарльз III.

Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что взаимодействие блока с Канадой схоже с усилиями по налаживанию связей с Южной Америкой и Индией, хотя Оттава предлагает более амбициозные инициативы. По словам чиновника, безопасность и оборона являются естественными сферами для сближения.

В этом контексте Канада в прошлом году стала первой страной за пределами Евросоюза, присоединившейся к фонду военных закупок ЕС на сумму 150 млрд евро.

ЕС и Канада, конечно, уже имеют партнерство в сферах безопасности и обороны, а также прочное торговое соглашение. Однако они ищут пути углубления этих связей, пытаясь найти баланс между предоставлением Канаде более широкого доступа к рынку и дополнительными обязательствами, которые это предполагает.

Дипломаты предупредили, что ЕС и Канада рискуют столкнуться с теми же недоразумениями, которые препятствовали переговорам по Brexit, когда обе стороны спорили о том, как объединить рынки в отсутствие членства в ЕС. Однако другой собеседник отметил, что многие препятствия в процессе Brexit исходили именно от таких стран, как Франция, а не от Лондона.

В октябре запланировано проведение саммита между ЕС и Канадой в Канаде.

Премьер-министр Энди Бернем заявлял, что Великобритания должна быть смелее в процессе сближения с Европейским Союзом, особенно в вопросах обороны и безопасности.

Лондон активно готовится к саммиту Великобритании и ЕС, который должен был состояться в июле, но был отложен из-за смены премьер-министра.

Согласно исследованию Best for Britain, отражающему настроения избирателей спустя 10 лет после референдума по Brexit, среди британских избирателей растёт поддержка возвращения в ЕС.