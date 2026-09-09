Британська поліція розслідуватиме можливі порушення Reform UK правил щодо пожертв

Британська поліція заявила в середу, 9 вересня, що проведе кримінальне розслідування щодо звинувачень у тому, що правопопулістська партія Reform UK порушила правила щодо пожертв, після того, як британський телеканал опублікував розслідування.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Поліція зазначила, що детективи "оцінили надану інформацію та дійшли висновку, що існують потенційні правопорушення, які потребують розслідування".

"Ці потенційні правопорушення за своїм характером схожі на справи, які вже розслідує Спеціальна слідча група Лондонської міської поліції щодо пожертв, зроблених на користь тієї самої політичної партії", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 4 вересня Reform UK повідомила, що двоє помічників лідера Найджела Фараджа подали у відставку після того, як вийшло розслідування, яке стверджує, що партія порушила виборче законодавство, домовившись з іноземним донором про фінансування політичних опитувань.

Також нещодавно стало відомо, що Reform UK отримала пожертву у розмірі 4 млн фунтів стерлінгів від інвестора у криптовалюту, засудженого у США за порушення банківської таємниці та помилуваного Дональдом Трампом.

А 10 липня писали, що британські правоохоронці розслідують пожертви на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів, зроблені на користь правопопулістської партії Reform UK матір'ю засудженого шахрая та соратника її лідера Найджела Фараджа.

Перед цим у Британії розпочали розслідування проти Фараджа через подарунок на суму 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна, отриманий за кілька місяців до його обрання до Палати громад.