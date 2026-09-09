Полиция расследует возможные нарушения Reform UK правил о пожертвованиях

Британская полиция заявила в среду, 9 сентября, что проведет уголовное расследование по обвинениям в том, что правопопулистская партия Reform UK нарушила правила, касающиеся пожертвований, после того как британский телеканал опубликовал расследование.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Полиция отметила, что детективы "оценили предоставленную информацию и пришли к выводу, что существуют потенциальные правонарушения, требующие расследования".

"Эти потенциальные правонарушения по своему характеру схожи с делами, которые уже расследует Специальная следственная группа Лондонской городской полиции в отношении пожертвований, сделанных в пользу той же политической партии", – отметили правоохранители.

Напомним, 4 сентября Reform UK сообщила, что двое помощников лидера Найджела Фараджа подали в отставку после публикации расследования, в котором утверждается, что партия нарушила избирательное законодательство, договорившись с иностранным донором о финансировании политических опросов.

Также недавно стало известно, что Reform UK получила пожертвование в размере 4 млн фунтов стерлингов от инвестора в криптовалюту, осужденного в США за нарушение банковской тайны и помилованного Дональдом Трампом.

А 10 июля сообщалось, что британские правоохранительные органы расследуют пожертвования на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов, сделанные в пользу правопопулистской партии Reform UK матерью осужденного мошенника и соратника ее лидера Найджела Фараджа.

До этого в Великобритании начали расследование в отношении Фараджа из-за подарка на сумму 5 млн фунтов стерлингов от миллиардера Кристофера Харборна, полученного за несколько месяцев до его избрания в Палату общин.