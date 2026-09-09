Буданов перебуває з візитом у Латвії

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов перебуває з візитом у Ризі, столиці Латвії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв латвійських посадовців та відомств.

На сторінці Міністерства оборони Латвії повідомили про приїзд Буданова та його зустріч з міністром оборони Райвісом Мелнісом.

"Теми зустрічі включали дискусії щодо безпекової ситуації у регіоні, військової підтримки, партнерств в оборонно-промисловому комплексі", – зазначили у Міноборони Латвії.

Буданов також має взяти участь у панельній дискусії на тему "Інтеграція бойового досвіду України у НАТО".

Президент України Володимир Зеленський з першою леді, нагадаємо, з вечора середи перебувають у Норвегії, куди вирушили насамперед на похорон короля Гаральда V.

В Осло Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії посилення української ППО та підготовку до зими, також вони разом провели зустріч із виробниками зброї щодо антибалістичної програми "Фрея".