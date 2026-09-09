Буданов перебуває з візитом у Латвії
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов перебуває з візитом у Ризі, столиці Латвії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв латвійських посадовців та відомств.
На сторінці Міністерства оборони Латвії повідомили про приїзд Буданова та його зустріч з міністром оборони Райвісом Мелнісом.
Welcome to Latvia 🇱🇻🇺🇦 @Kyrylo_Budanov https://t.co/bbGy3Bxtan– Baiba Braže (@Braze_Baiba) September 9, 2026
"Теми зустрічі включали дискусії щодо безпекової ситуації у регіоні, військової підтримки, партнерств в оборонно-промисловому комплексі", – зазначили у Міноборони Латвії.
Буданов також має взяти участь у панельній дискусії на тему "Інтеграція бойового досвіду України у НАТО".
Президент України Володимир Зеленський з першою леді, нагадаємо, з вечора середи перебувають у Норвегії, куди вирушили насамперед на похорон короля Гаральда V.
В Осло Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії посилення української ППО та підготовку до зими, також вони разом провели зустріч із виробниками зброї щодо антибалістичної програми "Фрея".