Буданов находится с визитом в Латвии

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов находится с визитом в Риге, столице Латвии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений латвийских чиновников и ведомств.

На странице Министерства обороны Латвии сообщили о приезде Буданова и его встрече с министром обороны Райвисом Мелнисом.

"Темы встречи включали обсуждение ситуации с безопасностью в регионе, военную поддержку, партнерства в оборонно-промышленном комплексе", – отметили в Минобороны Латвии.

Буданов также примет участие в панельной дискуссии на тему "Интеграция боевого опыта Украины в НАТО".

Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди, напомним, с вечера среды находятся в Норвегии, куда отправились в первую очередь на похороны короля Харальда V.

В Осло Зеленский обсудил с премьером Норвегии укрепление украинской ПВО и подготовку к зиме, также они совместно провели встречу с производителями оружия по поводу антибаллистической программы "Фрейя".