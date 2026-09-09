Премьер Норвегии: во время вылета в Осло в самолет Зеленского едва не попал дрон

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в самолет президента Украины и первой леди едва не попал дрон, когда он вылетал из Молдовы в Осло.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит норвежская общественная телерадиокомпания NRK.

Стьоре сказал, что в самолет Зеленского "чуть не попал дрон, когда он вылетал из Молдовы", чтобы отправиться в Осло.

"Такова реальность, в которой ему приходится жить", – добавил Стьоре.

Норвежский премьер не сообщил никаких других подробностей и не упомянул, получил ли он эту информацию лично от Зеленского / украинской стороны. Из заявления также неясно, речь идет об умышленном или скорее случайном характере инцидента.

Премьер также сказал, что в короткой утренней беседе спросил Зеленского, как у него прошла ночь, и украинский президент ответил, что не может назвать её хорошей – потому что получал известия о том, куда пришлись удары в результате очередных российских атак.

"Это очень драматическая ситуация, она производит сильное впечатление", – сказал Стьоре.

Стоит отметить, что примерно в часы вылета самолета Зеленского из Кишинёва в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о каком-либо падении в районе аэропорта Кишинёва не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, вылетев в Румынию.

Минобороны Молдовы сообщало, что, по предварительным данным, речь идет о БПЛА типа "Шахед". Нарушение воздушного пространства страны произошло около 16:20 по местному времени. В целях безопасности гражданской авиации частично закрывали воздушное пространство над центральной частью страны.

Впоследствии сообщалось о падении какого-то беспилотника в поле, его тип не уточнялся.

В тот же день Румыния поднимала в воздух истребители из-за вероятного нарушения воздушного пространства, временно приостановил работу аэропорт города Яссы.

В ночь на 9 сентября российские беспилотники в очередной раз атаковали пограничную инфраструктуру на границе Украины с Молдовой.