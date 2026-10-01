Президент Литвы о письме РФ с ядерными угрозами: безответственных заявлений всё больше

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что письмо России в адрес НАТО с угрозами нанести удары ядерным оружием в случае угроз Калининградской области его не удивило.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам Науседы, в последнее время из Москвы раздается всё больше отчаянных заявлений.

"В этом плане Россия мало чем удивила. Похоже, она действительно чувствует себя загнанной в угол, и в последнее время мы явно видим множество подобных безрассудных заявлений. Это было одним из них", – сказал он.

Президент подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом и не планирует агрессивных действий в отношении Калининграда.

По оценке Науседы, в будущем подобных заявлений со стороны Москвы может становиться все больше, однако реагировать на них следует спокойно.

"Россия сейчас находится в таком состоянии, когда будет всё чаще разбрасываться подобными заявлениями. Но нам, безусловно, не следует поддаваться на провокации – у нас должны быть очень четкие ответы", – добавил он.

Ранее стало известно, что Россия передала НАТО документ, в котором заявила о возможности применения всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки Альянса изолировать Калининградскую область.

В НАТО в ответ подчеркнули оборонительный характер Альянса и призвали Россию прекратить безответственную ядерную риторику.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в частности, подчеркнул, что Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО.

В Литве новые российские угрозы в отношении Калининграда назвали психологическим давлением.