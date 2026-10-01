СМИ узнали подробности об инцидентах с проникновением в дома финских депутатов

В течение последних недель в дома нескольких депутатов парламента Финляндии, вероятно, проникали посторонние лица: таких случаев было не менее 20.

Об этом говорится в публикации Yle, сообщает "Европейская правда".

Спикер парламента Юсси Халла-ахо ранее рассказал, что в домах обнаруживали необычные детали, на которые обычно не обратили бы внимания. Он предположил, что их могли оставить намеренно в качестве знака того, что кто-то побывал внутри.

По данным СМИ, из жилищ ничего не пропало и не было повреждено.

Однако депутаты, например, находили дома открытые двери, которые, по их словам, они не оставляли открытыми.

В других случаях горел свет, хотя никто не помнил, чтобы его включал.

По словам Халла-ахо, между депутатами, сообщившими о подозрительных случаях, нет связи ни по партийной принадлежности, ни по полу.

СМИ также сообщили, что руководителей парламентских фракций предупредили: за вероятными проникновениями могло стоять, например, иностранное государство.

Полиция безопасности Supo не комментирует возможную причастность кого-либо к этим случаям.

В ведомстве отметили, что спецслужбы авторитарных стран, как известно, посещают жилища людей. Однако у Supo нет сведений о применении такой практики в Финляндии или других странах Европы.

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти относятся к ситуации со всей серьезностью и тщательно разберутся в том, что произошло.

Премьер подчеркнул: попытки подорвать чувство безопасности в Финляндии или ослабить поддержку Украины только укрепят единство страны и парламента.

Орпо добавил, что по мере приближения выборов к риску иностранного вмешательства нужно относиться особенно серьезно.

Прокомментировал инциденты и президент Финляндии Александр Стубб.

"Посягательство на депутата – это посягательство на демократию. Этого нельзя допускать или оправдывать ни в коем случае. Я поддерживаю каждого депутата", – заявил он.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы начнут расследование инцидентов с вероятным проникновением в дома депутатов.

Напомним, в июне стало известно, как журналистка проникла на работу в резиденцию премьера Швеции, обманув спецслужбы.

В январе литовская полиция начала расследование по факту незаконного проникновения в здание Министерства культуры в Вильнюсе.