Мерц защищает решение о присуждении НАТО Вестфальской премии мира

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в защиту решения о присуждении Вестфальской премии мира НАТО.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что присуждение премии мира военному альянсу на первый взгляд кажется противоречивым, "но на самом деле это вполне логично".

Он выступил вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который позже в четверг должен принять премию от имени Альянса.

Мерц назвал НАТО краеугольным камнем евроатлантического мирного порядка уже на протяжении трех поколений.

"Оно защищает нашу свободу, нашу безопасность, наше процветание и служит делу мира в Европе", – отметил немецкий лидер.

Мерц добавил, что европейский мир в настоящее время находится под угрозой из-за "жестокого ревизионизма", исходящего из России, и подчеркнул, что Германия и НАТО будут и впредь поддерживать Украину "всеми своими силами".

Ранее стало известно, что Вестфальскую премию мира 2026 года присудили Североатлантическому альянсу.

Это решение уже вызвало волну критики из-за того, что премию мира присудили военному альянсу.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что непосредственной угрозы для Альянса со стороны России пока нет.

А в СМИ сообщают, что США не пригласили ключевых союзников на встречу, посвященную будущему НАТО, в частности Францию, Великобританию и страны Балтии.