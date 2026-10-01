Греция предлагает остановить рассмотрение ходатайств об убежище во время миграционных кризисов

Греция заявила, что ЕС должен разработать механизм чрезвычайных мер для временной приостановки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища во время масштабных миграционных кризисов, таких как прибытие десятков тысяч человек в испанский анклав Сеута в июле.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Греция оказалась на передовой кризиса 2015–2016 годов, когда в Европу прибыло более миллиона человек из Ближнего Востока и Африки. С тех пор число прибывших уменьшилось, хотя в последние годы на греческих островах в Эгейском море наблюдается рост количества лодок с мигрантами из Ливии.

Министр по вопросам миграции Греции Танос Плеврис заявил в четверг, 1 октября, что миграционный пакт ЕС помог сдержать приток мигрантов и увеличить количество их возвращений, но принятые до сих пор меры недостаточны для решения чрезвычайных ситуаций, таких как наплыв мигрантов в Сеуту.

"В таких случаях следует усилить пограничный контроль и приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища", – заявил Плеврис.

Греция вместе с Германией, Австрией, Данией и Нидерландами, известные как "Группа пяти", заявили, что договорились о конкретных шагах по созданию центров возвращения в стране, не входящей в ЕС, в рамках более широкой европейской инициативы с целью увеличения количества депортаций и сдерживания нелегальной миграции.

Напомним, что 1 октября Совет ЕС утвердил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в Евросоюз.