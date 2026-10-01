Министр обороны Латвии: поводом для беспокойства являются гибридные атаки РФ, а не её ядерные угрозы

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил, что не придаёт большого значения последним ядерным угрозам со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава латвийского оборонного ведомства сказал в интервью RFE/RL.

Мелнис поддержал позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который отметил, что не воспринимает российское предупреждение "настолько серьёзно".

"На данный момент я не вижу непосредственной угрозы", – заявил латвийский министр.

Мелнис отметил, что Россия неоднократно прибегала к ядерным угрозам с момента начала полномасштабного вторжения в Украину, утверждая, что Москва использует такую риторику, чтобы напугать население западных стран, ослабить поддержку Киева и проверить сплоченность альянса НАТО.

"Россия будет использовать любые средства, чтобы угрожать нам, вселять страх в наш народ, подрывать поддержку Украины, а также разрушать наше единство и сплоченность, просто проверяя, где пролегают эти границы", – сказал он.

По словам Мелниса, самой опасной угрозой на данный момент является не ядерная опасность и не крупномасштабное нападение России на НАТО с использованием обычных вооруженных сил, а расширение гибридных действий – враждебных действий, не достигающих уровня открытой войны, в частности кибератак, саботажа и использования миграции в качестве оружия.

Он отметил, что Латвия и её союзники постоянно переоценивают угрозу, отслеживая военный потенциал России, её потери в Украине, формирование вооружённых сил, а также такие действия, как вероятные атаки на объекты военно-промышленного комплекса и критическую инфраструктуру.

"Мы ведем наблюдение и тесно сотрудничаем с украинскими партнерами и нашими партнерами по НАТО", – сказал Мелнис, добавив, что оценка угроз в Латвии является непрерывным процессом и что гибридная деятельность приобретает все больший размах.

Ранее стало известно, что Россия передала НАТО документ, в котором заявила о возможности применения всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки Альянса изолировать Калининградскую область.

В НАТО в ответ подчеркнули оборонительный характер Альянса и призвали Россию прекратить безответственную ядерную риторику.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в частности, подчеркнул, что Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО.

В Литве новые российские угрозы в отношении Калининграда назвали психологическим давлением.