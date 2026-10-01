Еврокомиссар: удар РФ по оружейному заводу в ЕС стал бы поводом для военного ответа НАТО

Российский удар по европейскому оружейному заводу должен привести к применению статьи 5 Договора НАТО о коллективной обороне.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Заявление Кубилюса прозвучало на фоне растущего числа подозрительных инцидентов на оружейных заводах по всей Европе, некоторые из которых связывают с Россией.

"Если Россия нанесет удар по нашим заводам на европейской территории, это подпадает под действие статьи 5", – заявил Кубилюс в кулуарах заседания Комитета по вопросам обороны и безопасности Европейского парламента.

Помощник Кубилюса, которому была предоставлена анонимность для свободного высказывания, подтвердил, что комментарии комиссара касались именно воздушной бомбардировки или ракетного удара по заводу.

Однако заявление Кубилюса, вероятно, вызовет беспокойство в НАТО, учитывая деликатность дискуссий вокруг статьи 5 и невоенную роль ЕС по сравнению с Альянсом.

"Когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, возможно, сможет определять, что именно является поводом для применения статьи 5, а что нет", – отметил один из дипломатов НАТО.

Напомним, полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.

После установления причастности российских спецслужб к поджогу Milrem Robotics в Таллинне Эстония вызовет временного поверенного по делам России.

Глава МИД Андрей Сибига решительно осудил диверсию России против компании Milrem Robotics в Таллинне и выразил полную солидарность с Эстонией.