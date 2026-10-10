ЗМІ: США вважають, що Путін відкритий до обговорення кінця війни попри удари по Україні

США вважають, що попри сильні удари по Україні російський правитель Владімір Путін відкритий до обговорення припинення війни.

Про це повідомляє Axios з посиланням на американського посадовця, передає "Європейська правда".

Американський посадовець зазначив, що посланці президента США розглядають можливість відвідати Москву та Київ наступного тижня для обговорення мирних пропозицій, але поки що незрозуміло, як загострення щодо угоди між США і РФ щодо дизпалива вплине на їхні плани.

"Путін завдає [Україні] сильних ударів, але ми вважаємо, що він відкритий до обговорення припинення війни. Ми хочемо розробити нову пропозицію, яка буде для нього достатньо вигідною, щоб змусити його зупинитися", – сказав американський посадовець.

Так, але: під час 90-хвилинної телефонної розмови з Трампом Путін відмовився взяти на себе зобов’язання щодо відновлення мирних переговорів з Україною, повідомив журналістам його радник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Він зазначив, що українські удари по Москві та інших містах під час парламентських виборів у Росії "унеможливили негайне відновлення переговорного процесу".

"Президент сказав: ми поміркуємо, коли ці переговори можна буде відновити", – додав Ушаков.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою також нібито погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.