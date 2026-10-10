СМИ: США считают, что Путин готов обсудить прекращение войны, несмотря на удары по Украине

США считают, что, несмотря на мощные удары по Украине, российский лидер Владимир Путин готов обсудить прекращение войны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, передает "Европейская правда".

Американский чиновник отметил, что представители президента США рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения мирных предложений, но пока неясно, как обострение ситуации вокруг соглашения между США и РФ по дизельному топливу повлияет на их планы.

"Путин наносит [Украине] сильные удары, но мы считаем, что он открыт для обсуждения прекращения войны. Мы хотим разработать новое предложение, которое будет для него достаточно выгодным, чтобы заставить его остановиться", – сказал американский чиновник.

Да, но: во время 90-минутного телефонного разговора с Трампом Путин отказался взять на себя обязательства по возобновлению мирных переговоров с Украиной, сообщил журналистам его советник по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Он отметил, что украинские удары по Москве и другим городам во время парламентских выборов в России "сделали невозможным немедленное возобновление переговорного процесса".

"Президент сказал: мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить", – добавил Ушаков.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией о дизельном топливе после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией также якобы угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.