В США растет сопротивление прямой трансляции казни бывшего военного

В пятницу американские законодатели-республиканцы присоединились к религиозным лидерам и международным наблюдателям, выразив протест против плана Пентагона транслировать в прямом эфире казнь через расстрел, в то время как президент Дональд Трамп заявил, что еще не решил, разрешать ли прямую трансляцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Вице-президент Джей-Ди Венс выразил скептицизм по поводу того, осуществит ли Пентагон прямую трансляцию казни бывшего психиатра армии США Нидала Хасана, назначенной на 3 декабря. Хасан был признан виновным на военном суде в убийстве 13 человек в Форт-Худе, штат Техас, в 2009 году.

"Я не знаю, состоится ли это на самом деле", – сказал Венс журналистам в Цинциннати, имея в виду план прямой трансляции, который поддерживает министр обороны Пит Хегсет.

Если трансляцию покажут публично, отметил Венс, "я её смотреть не буду".

Трамп заявил журналистам, что Хасан заслуживает смертной казни за расстрел, назвав его "абсолютно сумасшедшим". Однако на вопрос, хочет ли он, чтобы казнь транслировали в прямом эфире, президент-республиканец ответил, что ещё не "принял решение по этому поводу".

Высокопоставленный католический епископ США и лидер американских евангелических христиан выразили протест против этого плана, как и Управление ООН по правам человека.

Несколько американских законодателей-республиканцев также выступили против прямой трансляции.

Сенатор Джон Кертис написал в социальных сетях, что "цивилизация приходит в упадок, когда она культивирует тягу к казням как к форме развлечения". Сенатор Том Тиллис и член Палаты представителей Остин Скотт заявили, что прямая трансляция казней – это то, что делали бы исламистские экстремисты. Член Палаты представителей Роб Бреснахан отметил, что боль, которую испытывают жертвы и члены их семей, "заслуживает уважения, а не публичного шоу".

"Это следует пересмотреть", – написал в соцсетях конгрессмен Майкл Баумгартнер.

Демократы в подавляющем большинстве также выступили против.

Это событие станет беспрецедентным даже для страны, которая уже давно применяет смертную казнь. По словам экспертов по вопросам смертной казни, правительственные казни никогда ранее не транслировались в эфире или в прямом эфире, а американские вооруженные силы не проводили расстрелов с 1945 года. Хасан, которому сейчас 56 лет, как считается, прикован к инвалидной коляске, поскольку во время ареста его ранила полиция.

Высокопоставленный чиновник Белого дома, высказавшийся на условиях анонимности, отметил, что Трамп не выступает против идеи трансляции казни в прямом эфире, но может изменить своё мнение. По словам чиновника, Белый дом прислушивается к опасениям законодателей, союзников и религиозных лидеров, которые призывают администрацию не проводить прямую трансляцию.

Накануне стало известно, что США будут транслировать в прямом эфире предстоящую казнь расстрельной командой армии стрелка, который в 2009 году убил 13 человек на военной базе Форт-Худ.

Напомним, в 2024 году высший апелляционный суд Франции отказал в реабилитации Жаку Фешу, казнённому в 1957 году на гильотине за убийство 35-летнего полицейского Жана-Батиста Верна.

В настоящее время смертная казнь запрещена во всех европейских государствах, за исключением Беларуси, но отдельные политики время от времени поднимают вопрос о возможности её восстановления.