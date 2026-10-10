Зеленський: Росія подякувала за зняття санкцій США бомбами по Запоріжжю

Президент Володимир Зеленський знову розкритикував угоду США і Росії щодо дизельного пального, зазначивши, що Москва віддячила ударами по Запоріжжю, від яких загинули вже 12 людей.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що будь-яке послаблення тиску Росія сприймає як дозвіл продовжувати війну.

"Сьогодні Росія висловила свою вдячність за скасування санкцій на експорт дизельного палива, скинувши п’ять керованих бомб на житлові будинки в Запоріжжі. Наразі, на жаль, підтверджено загибель дванадцяти осіб, серед яких троє дітей", – написав президент.

"Минула ніч ще раз підтвердила: у Росії будь-яке послаблення тиску вони сприймають як дозвіл продовжувати війну, як дозвіл і далі скидати бомби на міста. Потрібні інші сигнали. Росія має зрозуміти, що їй потрібно припинити війну, а для цього вона має відчути свої втрати", – заявив він, додавши, що наразі саме українські далекобійні удари забезпечують це.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Зеленський раніше заявив, що США використали зустріч з українськими перемовниками у Маямі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива.