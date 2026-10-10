Зеленский: Россия отблагодарила за снятие санкций США бомбардировками Запорожья

Президент Владимир Зеленский вновь раскритиковал соглашение между США и Россией о дизельном топливе, отметив, что Москва отблагодарила ударами по Запорожью, в результате которых погибли уже 12 человек.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что любое ослабление давления Россия воспринимает как разрешение продолжать войну.

"Сегодня Россия выразила свою благодарность за отмену санкций на экспорт дизельного топлива, сбросив пять управляемых бомб на жилые дома в Запорожье. На данный момент, к сожалению, подтверждена гибель двенадцати человек, среди которых трое детей", – написал президент.

"Прошедшая ночь еще раз подтвердила: в России любое ослабление давления они воспринимают как разрешение продолжать войну, как разрешение и дальше сбрасывать бомбы на города. Нужны другие сигналы. Россия должна понять, что ей нужно прекратить войну, а для этого она должна ощутить свои потери", – заявил он, добавив, что сейчас именно украинские удары на большие расстояния обеспечивают это.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией о дизельном топливе после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Зеленский ранее заявил, что США использовали встречу с украинскими переговорщиками в Майами для прикрытия договоренностей с Россией по дизельному топливу.