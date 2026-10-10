В Польше после нападений в школах возобновят полицейское патрулирование школ

После серии тревожных инцидентов в школах Мазовецкого воеводства Польши полиция решила возобновить патрулирование учебных заведений по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В связи с последними актами насилия в школах Главное управление полиции приняло решение о возобновлении патрулирования в учебных заведениях. Как сообщила Ивона Киевская из Главного управления полиции, правоохранители появятся в школах уже в понедельник, и их присутствие продлится до дальнейшего уведомления. "Они будут там, пока в этом будет необходимость", – подчеркивает Киевская.

Полицейские патрули будут нести службу как вблизи школ, так и на их территории. Правоохранители будут появляться в составе пеших и моторизованных патрулей, общаться с руководством и сотрудниками учебных заведений, а при необходимости – проверять рюкзаки учеников.

Помимо профилактических мер, правоохранители будут проводить беседы с учениками о правовых последствиях опасного поведения, в том числе в интернете.

К этим мероприятиям также привлечены Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентство внутренней безопасности, которые отслеживают интернет в поисках угроз и призывов к преступлениям. Большинство задержанных были активными участниками закрытых групп в социальных сетях и мессенджерах, где публиковали материалы, намекающие на наличие опасных предметов или планирование нападений.

В связи с актами насилия, произошедшими на территории школ, по состоянию на субботу проверено почти 50 тыс. учебных заведений, задержано 76 человек.

10 октября произошло новое нападение. В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. Во время одного из них 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.