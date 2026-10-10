Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выдвинул серьезные обвинения в адрес администрации президента Дональда Трампа в связи с соглашением о дизельном топливе, заключенным с Москвой.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

По его словам, правительство Соединенных Штатов теперь является спонсором государственного терроризма.

"Я знаю, что это звучит политически и гиперболично, но это фактически правда. Россия намеренно наносит масштабные удары по гражданскому населению в Украине, а Трамп намеренно финансирует ее действия", – написал Мерфи.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Для премьера Финляндии эта сделка стала "ужасным разочарованием".

Премьер Эстонии Кристен Михал назвал большим ошибкой решение президента США и призвал усилить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.