Глава МЗС Чехії сподівається, що Путін після угоди з США захоче говорити про мир

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відреагував на новину про те, що Сполучені Штати уклали угоду з Росією про імпорт російського дизельного палива.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Виступаючи в суботу, Мацінка зазначив, що хотів би вірити, що правитель Росії Владімір Путін також буде готовий обговорити питання миру.

Глава чеської дипломатії зазначив, що поки що не ясно, чи запропонувала Росія, яка вже понад чотири роки веде війну проти України, якісь поступки в обмін на цю угоду.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою також нібито погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.