Глава МИД Чехии надеется, что Путин после соглашения с США захочет говорить о мире

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка отреагировал на новость о том, что Соединённые Штаты заключили соглашение с Россией об импорте российского дизельного топлива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Выступая в субботу, Мацинка отметил, что хотел бы верить, что президент России Владимир Путин также будет готов обсудить вопросы мира.

Глава чешской дипломатии отметил, что пока не ясно, предложила ли Россия, которая уже более четырех лет ведет войну против Украины, какие-либо уступки в обмен на это соглашение.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией по дизельному топливу после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией также якобы угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.