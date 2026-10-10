МЗС Латвії: угода Трампа і Путіна щодо дизельного палива надсилає суперечливий сигнал

Обсяг дизельного палива, щодо поставок якого президент США Дональд Трамп домовився з правителем РФ Владіміром Путіним, не є суттєвим, однак сам сигнал Росії та міжнародній спільноті про пом’якшення санкцій є суперечливим.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Латвії.

МЗС Латвії наголошує, що Латвія, як і весь ЄС, не змінила своєї думки щодо того, що всеосяжна підтримка України та тиск на Росію є найефективнішим шляхом до досягнення міцного та справедливого миру в Україні.

МЗС зазначає, що санкції є ефективним інструментом для обмеження можливостей Росії здійснювати агресію в Україні. У міністерстві нагадали, що 12 жовтня очікується засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому планується затвердити додаткові санкції проти Росії.

У латвійському МЗС підкреслили, що Латвія продовжує підтримувати зусилля України, США та європейських країн щодо досягнення сталого та справедливого миру в Україні. МЗС закликає США посилити санкції проти Росії, а також високо оцінює введені США санкції проти російських платіжних платформ, за допомогою яких обходилися попередні санкції.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Для прем'єра Фінляндії ця угода стала "жахливим розчаруванням".

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США і закликав збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни.