МИД Латвии: соглашение Трампа и Путина о дизельном топливе посылает противоречивый сигнал

Объем дизельного топлива, о поставках которого президент США Дональд Трамп договорился с лидером РФ Владимиром Путиным, не является существенным, однако сам сигнал России и международному сообществу о смягчении санкций является противоречивым.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Латвии.

МИД Латвии подчеркивает, что Латвия, как и весь ЕС, не изменила своего мнения о том, что всеобъемлющая поддержка Украины и давление на Россию являются наиболее эффективным путем к достижению прочного и справедливого мира в Украине.

МИД отмечает, что санкции являются эффективным инструментом для ограничения возможностей России осуществлять агрессию в Украине. В министерстве напомнили, что 12 октября ожидается заседание министров иностранных дел ЕС, на котором планируется утвердить дополнительные санкции против России.

В латвийском МИД подчеркнули, что Латвия продолжает поддерживать усилия Украины, США и европейских стран по достижению устойчивого и справедливого мира в Украине. МИД призывает США усилить санкции против России, а также высоко оценивает введенные США санкции против российских платежных платформ, с помощью которых обходились предыдущие санкции.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Для премьера Финляндии эта сделка стала "ужасным разочарованием".

Премьер Эстонии Кристен Михал назвал большим ошибкой решение президента США и призвал усилить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.