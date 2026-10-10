У Молдові запевнили, що хочуть виробляти дрони для себе, а не на експорт

Спікер молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що влада має намір змінити законодавство, щоб дозволити виробництво безпілотників у Молдові для забезпечення внутрішніх потреб країни.

Про це Гросу розповів 9 жовтня в ефірі програми Realitatea te privește на Realitatea TV, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Він запевнив, що у разі виробництва безпілотників, їх не експортуватимуть.

"У нас є такі плани, і саме в цьому полягає роль парламенту – змінити законодавство, щоб дозволити таку економічну та виробничу діяльність. Наразі законодавство цього не дозволяє. Але повторю: ми робитимемо це для себе, щоб забезпечити власні потреби. Хтось знову спекулював на тому, що ми збираємося виробляти їх на експорт. Дай Боже, щоб нам вистачило для себе, щоб забезпечити наші потреби", – зауважив Гросу.

Спікер парламенту підкреслив, що безпілотники необхідні не лише для оборони.

"Їх використовують і в надзвичайних ситуаціях, і коли потрібно обстежити територію, щоб знайти людину, яка заблукала, під час дорожньо-транспортних пригод, у сільському господарстві", – додав спікер.

При цьому Гросу заявив, що не вважає випадковими інциденти з несанкціонованими польотами в повітряному просторі Молдови на тлі російського вторгнення в Україну.

Днями стало відомо, що Молдова планує налагодити виробництво дронів та обладнання для протиповітряної оборони на своїй території.

Нагадаємо, 8 жовтня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова готова прийняти новий потік біженців з України взимку.

Як повідомлялося, більшість молдован вважають країну не готовою до зовнішньої агресії, але не підтримують вступ до НАТО.