В Молдове заверили, что хотят производить дроны для собственных нужд, а не на экспорт

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что власти намерены изменить законодательство, чтобы разрешить производство беспилотников в Молдове для обеспечения внутренних потребностей страны.

Об этом Гросу рассказал 9 октября в эфире программы Realitatea te privește на Realitatea TV, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Он заверил, что в случае производства беспилотников их не будут экспортировать.

"У нас есть такие планы, и именно в этом заключается роль парламента – изменить законодательство, чтобы разрешить такую экономическую и производственную деятельность. Сейчас законодательство этого не позволяет. Но повторю: мы будем делать это для себя, чтобы обеспечить собственные потребности. Кто-то снова спекулировал на том, что мы собираемся производить их на экспорт. Дай Бог, чтобы нам хватило для себя, чтобы обеспечить наши потребности", – отметил Гросу.

Спикер парламента подчеркнул, что беспилотники необходимы не только для обороны.

"Их используют и в чрезвычайных ситуациях, и когда нужно обследовать территорию, чтобы найти заблудившегося человека, при дорожно-транспортных происшествиях, в сельском хозяйстве", – добавил спикер.

При этом Гросу заявил, что не считает случайными инциденты с несанкционированными полетами в воздушном пространстве Молдовы на фоне российского вторжения в Украину.

На днях стало известно, что Молдова планирует наладить производство дронов и оборудования для противовоздушной обороны на своей территории.

Напомним, 8 октября президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова готова принять новый поток беженцев из Украины зимой.

Как сообщалось, большинство молдаван считают страну не готовой к внешней агрессии, но не поддерживают вступление в НАТО.