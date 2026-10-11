Трамп пропонує перейменувати океан на свою честь

Президент США Дональд Трамп висунув ідею перейменування ще більшої кількості водойм, зокрема, назвати на свою честь Тихий чи Атлантичний океан.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить The Washington Post.

Під час мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі Трамп сказав: "У нас є затока. У нас є прекрасне озеро. Тепер хтось сказав: „Вам потрібна річка"… Нам потрібна річка. Нам потрібен океан".

Трамп розмірковував про те, що міг би перейменувати або Атлантичний, або Тихий океан, і, судячи з усього, жартома зауважив, що нову назву можна було б дати на його честь.

"Ми назвемо його „Океан Трампа" або, або, „Океан Америк", щось на кшталт цього", – сказав Трамп, викликавши сміх і оплески.

Минулого року Трамп перейменував Мексиканську затоку на "Затоку Америки", що спричинило дипломатичну напруженість у відносинах із Мексикою, конфлікт з агентством Associated Press після того, як це ЗМІ відмовилося використовувати нову назву, а також інші суперечки.

У серпні Трамп також перейменував озеро Онтаріо, розташоване між Нью-Йорком і Канадою, на "Озеро Америки". Цей крок було зроблено на тлі конфлікту з канадським керівництвом щодо торгівлі та тарифів.

У своїй промові на мітингу Трамп заявив, що не змінюватиме назву річки Гудзон, яка протікає через його рідний штат Нью-Йорк і названа на честь дослідника Генрі Гудзона.

"Він давно й добре попрацював, створивши цю річ", – сказав Трамп.

Президент також заявив, що не змінюватиме назву річки Міссісіпі, яка визначає західний кордон штату Теннессі, додавши, що відчуває особливу прихильність до цього штату через результати виборів.

"Я люблю Міссісіпі. Ми з таким великим відривом перемогли в цьому штаті", – сказав Трамп.

Минулого місяця Трамп також запропонував перейменувати штат Нью-Мексико на "Нову Америку". Для цього, ймовірно, знадобляться дії з боку штату та Конгресу, і минулого тижня президент заявив, що рішення щодо цього "залежить" від мешканців Нью-Мексико.

Нагадаємо, 2 вересня Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа".