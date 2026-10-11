Трамп предлагает переименовать океан в свою честь

Президент США Дональд Трамп выдвинул идею переименования ещё большего числа водоёмов, в частности, назвать в свою честь Тихий или Атлантический океан.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит The Washington Post.

Во время митинга в Кларксвилле, штат Теннесси, Трамп сказал: "У нас есть залив. У нас есть прекрасное озеро. Теперь кто-то сказал: „Вам нужна река"… Нам нужна река. Нам нужен океан".

Трамп размышлял о том, что мог бы переименовать либо Атлантический, либо Тихий океан, и, судя по всему, в шутку заметил, что новое название можно было бы дать в его честь.

"Мы назовём его „Океан Трампа" или, или, „Океан Америк", что-то в этом роде", – сказал Трамп, вызвав смех и аплодисменты.

В прошлом году Трамп переименовал Мексиканский залив в "Залив Америки", что вызвало дипломатическую напряжённость в отношениях с Мексикой, конфликт с агентством Associated Press после того, как это СМИ отказалось использовать новое название, а также другие споры.

В августе Трамп также переименовал озеро Онтарио, расположенное между Нью-Йорком и Канадой, в "Озеро Америки". Этот шаг был сделан на фоне конфликта с канадским руководством по поводу торговли и тарифов.

В своей речи на митинге Трамп заявил, что не будет менять название реки Гудзон, протекающей через его родной штат Нью-Йорк и названной в честь исследователя Генри Гудзона.

"Он давно и хорошо поработал, создав эту реку", – сказал Трамп.

Президент также заявил, что не будет менять название реки Миссисипи, которая определяет западную границу штата Теннесси, добавив, что испытывает особую привязанность к этому штату из-за результатов выборов.

"Я люблю Миссисипи. Мы с таким большим отрывом победили в этом штате", – сказал Трамп.

В прошлом месяце Трамп также предложилпереименовать штат Нью-Мексико в "Новую Америку". Для этого, вероятно, потребуются действия со стороны штата и Конгресса, и на прошлой неделе президент заявил, что решение по этому вопросу "зависит" от жителей Нью-Мексико.

Напомним, 2 сентября Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".