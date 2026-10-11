Німецька міністерка заявила про "моральне банкротство" Трампа через угоду з Путіним
Міністерка освіти Німеччини Карін Прієн піддала різкій критиці президента США Дональда Трампа після того, як він закликав до зміни президента в Україні та уклав угоду про закупівлю російського дизельного палива.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Прієн написала у себе в Х.
Трамп раніше заявив, що президент Володимир Зеленський вирішив не припиняти війну в Україні, незважаючи на те, що у нього було кілька можливостей для цього. На завершення він сказав: "Я думаю, що Україні час змінити президента".
Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той сприяє дефіциту дизельного палива, завдаючи ударів по російському енергетичному сектору.
"Заради кількох літрів дизельного палива. Яке моральне банкрутство", – написала Прієн, коментуючи статтю в німецьких ЗМІ про висловлювання Трампа.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.
За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.
Український президент Володимир Зеленський вважає, що США використали зустріч з українськими перемовниками у Маямі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива.