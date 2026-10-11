Министр образования Германии Карин Приен подвергла резкой критике президента США Дональда Трампа после того, как он призвал к смене президента в Украине и заключил соглашение о закупке российского дизельного топлива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Приен написала в своём аккаунте в Х.

Трамп ранее заявил, что президент Владимир Зеленский решил не прекращать войну в Украине, несмотря на то, что у него было несколько возможностей для этого. В заключение он сказал: "Я думаю, что Украине пора сменить президента".

Трамп обвинил Зеленского в том, что тот способствует дефициту дизельного топлива, нанося удары по российскому энергетическому сектору.

"Ради нескольких литров дизельного топлива. Какое моральное банкротство", – написала Приен, комментируя статью в немецких СМИ о высказываниях Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией о дизельном топливе после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что США использовали встречу с украинскими переговорщиками в Майами для прикрытия договоренностей с Россией по дизельному топливу.