Сибіга особисто візьме участь у засіданні глав МЗС країн ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 12 жовтня відвідає Люксембург, де особисто візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС, пише "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, Сибіга поінформує європейських колег про ескалацію російського терору, яка призвела до великої кількості цивільних жертв, першочергові потреби українських Збройних сил та динаміку мирних зусиль.

Ключовими темами будуть посилення тиску на Росію, розвиток оборонної співпраці та просування переговорів про вступ України в ЄС.

Міністр акцентує на потребі посилення санкцій, повного використання знерухомлених активів, захисту українського неба, розблокування українського продовольчого експорту, зміцнення енергетичної стійкості та відкриття переговорних кластерів.

На полях заходу Сибіга проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими колегами. Програма візиту також передбачає зустрічі з високопосадовцями Люксембургу.

Як повідомляла "Європейська правда", 12 жовтня Рада ЄС також обговорить можливість обмежити пересування російських дипломатів між державами ЄС, аж до повної заборони виїзду за межі країни, в якій вони акредитовані.

Окрім цього, глави МЗС ЄС 12 жовтня затвердять найбільший в історії список санкцій проти Росії на 1646 позицій.