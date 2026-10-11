Сибига лично примет участие в заседании глав МИД стран ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига 12 октября посетит Люксембург, где лично примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, Сибига проинформирует европейских коллег об эскалации российского террора, приведшей к большому количеству гражданских жертв, о первоочередных потребностях украинских Вооруженных сил и динамике мирных усилий.

Ключевыми темами станут усиление давления на Россию, развитие оборонного сотрудничества и продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Министр сделает акцент на необходимости усиления санкций, полного использования замороженных активов, защиты украинского неба, разблокирования украинского продовольственного экспорта, укрепления энергетической устойчивости и открытия переговорных кластеров.

На полях мероприятия Сибига проведет ряд отдельных двусторонних переговоров с европейскими коллегами. Программа визита также предусматривает встречи с высокопоставленными должностными лицами Люксембурга.

Как сообщала "Европейская правда", 12 октября Совет ЕС также обсудит возможность ограничить передвижение российских дипломатов между странами ЕС, вплоть до полного запрета на выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы.

Кроме того, 12 октября главы МИД ЕС утвердят крупнейший в истории список санкций против России, включающий 1646 позиций.