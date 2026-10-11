Зеленский ответил на требование Трампа о смене президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности организовать президентские выборы в Украине, если кремлевский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий главы украинского государства прозвучал на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украине "пора выбрать нового лидера".

"Пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что выбор президента – это "дело украинцев", и отметил, что Путин тоже хотел бы сменить руководство Украины.

"Да, мы находимся в состоянии войны, и провести выборы сейчас действительно сложно. Дело не только в том, что это абсолютно опасно и противоречит нашему законодательству и конституции, но главное – для этого нужна инфраструктура безопасности, чтобы дать людям возможность проголосовать", – подчеркнул Зеленский.

Как известно, Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

Это произошло после объявления Трампом договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

После этого Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".