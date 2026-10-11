У Польщі затримали підозрюваного у плануванні замаху на прем’єра

У Польщі повідомляють про затримання підозрюваного у плануванні замаху на прем’єр-міністра країни Дональда Туска.

Про це у себе в Х написав міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський, інформує "Європейська правда".

Він зазначив, що був затриманий чоловік, який погрожував прем’єру Туску і планував замах на нього.

Більше міністр не навів жодних подробиць.

Дональд Туск також відреагував на інцидент, подякувавши поліції за "швидкі та рішучі дії".

Раніше стало відомо, що польська поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський розповів, що йдеться про "про високу ймовірність реалізації цих погроз".