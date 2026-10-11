В Польше задержали подозреваемого в планировании покушения на премьера

В Польше сообщают о задержании подозреваемого в планировании покушения на премьер-министра страны Дональда Туска.

Об этом в своем посте написал министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что был задержан мужчина, который угрожал премьеру Туску и планировал покушение на него.

Более подробной информации министр не привёл.

Дональд Туск также отреагировал на инцидент, поблагодарив полицию за "быстрые и решительные действия".

Ранее стало известно, что польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что речь идет о "высокой вероятности реализации этих угроз".