В Польше задержали подозреваемого в планировании покушения на премьера
В Польше сообщают о задержании подозреваемого в планировании покушения на премьер-министра страны Дональда Туска.
Об этом в своем посте написал министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский, сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что был задержан мужчина, который угрожал премьеру Туску и планировал покушение на него.
Более подробной информации министр не привёл.
Дональд Туск также отреагировал на инцидент, поблагодарив полицию за "быстрые и решительные действия".
Ранее стало известно, что польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что речь идет о "высокой вероятности реализации этих угроз".