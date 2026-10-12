Німецькі промисловці занепокоєні зростанням загроз диверсій з боку РФ

Федерація німецької промисловості (BDI) попереджає про зростання загрози російських диверсій щодо німецьких компаній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Промисловість готується до того, що ця загроза триватиме, а методи атак ставатимуть дедалі різноманітнішими, повідомив заступник виконавчого директора BDI Хольгер Леш.

За його словами, компанії обирають мішенями не випадково. Російський вплив та диверсійна діяльність вже не є абстрактним сценарієм.

Підприємства, критична інфраструктура та ланцюги постачання, що мають значення для оборони, вже стали об’єктами атак. Тому захист економіки має бути фундаментальною опорою національної безпеки та політичним пріоритетом, наголошує Леш.

Лише минулого тижня Федеральна розвідувальна служба (BND) опублікувала суворе попередження щодо діяльності Росії в Німеччині.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".

Нагадаємо, глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує запровадити комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі