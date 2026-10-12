Немецкие промышленники обеспокоены ростом угрозы диверсий со стороны РФ

Федерация немецкой промышленности (BDI) предупреждает о росте угрозы российских диверсий в отношении немецких компаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Промышленность готовится к тому, что эта угроза будет сохраняться, а методы атак будут становиться всё более разнообразными, сообщил заместитель исполнительного директора BDI Хольгер Леш.

По его словам, компании выбирают в качестве мишеней не случайно. Российское влияние и диверсионная деятельность уже не являются абстрактным сценарием.

Предприятия, критическая инфраструктура и цепочки поставок, имеющие значение для обороны, уже стали объектами атак. Поэтому защита экономики должна быть фундаментальной опорой национальной безопасности и политическим приоритетом, подчеркивает Леш.

Только на прошлой неделе Федеральная разведывательная служба (BND) опубликовала строгое предупреждение относительно деятельности России в Германии.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьезным", и ответит на них "быстро и очень четко".

Напомним, глава МВД Германии Александр Добриндт планирует ввести комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников и диверсий на объектах критической инфраструктуры