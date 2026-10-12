Глава МЗС Угорщини очікує на схвалення у Раді в понеділок змін до закону про освіту
Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що очікує схвалення у Верховній Раді 12 жовтня змін до закону про освіту щодо прав національних меншин.
Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це вона сказала перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.
Орбан зазначила, що у понеділок на розгляді Верховної Ради України "перебуває закон про освіту для національних меншин, результат двосторонньої угоди, яку ми узгодили з українською стороною у травні та червні".
"Минулого тижня цей закон був ухвалений комітетом з питань освіти Верховної Ради України. А зараз він перебуває на розгляді Ради. Ми очікуємо на його ухвалення сьогодні. Тож я з нетерпінням чекаю на новини з Києва", – сказала міністерка.
Вона подякувала всім представникам обох сторін, угорським та українським експертам і політикам, завдяки яким вдалося дійти до цього етапу.
Як повідомляла "ЄП", Комітет постійних представників держав ЄС (Coreper) у понеділок, 12 жовтня, готовий погодити переговорні позиції Євросоюзу щодо відкриття другого і третього кластерів у переговорах з Україною після ухвалення Верховною Радою змін щодо освітніх прав нацменшин.
1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.
Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.