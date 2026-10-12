Глава МИД Венгрии ожидает принятия Радой в понедельник изменений в закон об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что ожидает, что 12 октября Верховная Рада примет поправки к закону об образовании, касающиеся прав национальных меньшинств.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Орбан отметила, что в понедельник на рассмотрении Верховной Рады Украины "находится закон об образовании для национальных меньшинств, результат двустороннего соглашения, которое мы согласовали с украинской стороной в мае и июне".

"На прошлой неделе этот закон был одобрен комитетом по вопросам образования Верховной Рады Украины. А сейчас он находится на рассмотрении Рады. Мы ожидаем его принятия сегодня. Поэтому я с нетерпением жду новостей из Киева", – сказала министр.

Она поблагодарила всех представителей обеих сторон, венгерских и украинских экспертов и политиков, благодаря которым удалось дойти до этого этапа.

Как сообщала "ЕП", Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) в понедельник, 12 октября, готов согласовать переговорные позиции Евросоюза по открытию второго и третьего кластеров в переговорах с Украиной после принятия Верховной Радой поправок о правах национальных меньшинств в сфере образования.

1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, одобрение которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.