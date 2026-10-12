Польские СМИ узнали подробности о задержанном за планирование покушения на Туска

Мужчина, который якобы планировал покушение на премьер-министра Польши и министра обороны, является ярым противником действующей власти.

Об этом стало известно RMF24, передает "Европейская правда".

Мужчину, планировавшего покушение, отправили в Варшаву. Накануне его задержали в Нижней Силезии, а ночь он провел в следственном изоляторе во Вроцлаве.

Следователи продолжают собирать доказательства, изымают носители информации, анализируют интернет-переписку задержанного. Известно, что мужчине 66 лет.

Задержанный является ярым противником нынешней власти. Службы очень серьезно относятся к его планам и, по их словам, дело приобретает значительный размах.

На данный момент еще не принято решение, на основании какой правовой квалификации будет проводиться расследование по делу 66-летнего мужчины. Одним из сценариев является предположение, что задержанный готовил убийства. Наказание за такое преступление составляет до 15 лет лишения свободы.

В воскресенье пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и на вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша. "Мы относимся к этому делу чрезвычайно серьезно. Мы говорим о высокой вероятности реализации этих угроз", – прокомментировал он.

Дональд Туск также отреагировал на инцидент, поблагодарив полицию за "быстрые и решительные действия".