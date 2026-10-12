Зеленський: американська команда добре розуміє, чим для нас є енергетичне перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лише один НПЗ, а тому у питанні енергетичного перемир’я для неї ключовою є зупинка ударів РФ по електростанціях та енергомережі, і американська команда добре про це проінформована.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у зверненні до Варшавського безпекового форуму в понеділок.

Президент згадав про останні удари РФ по об’єктах електроенергетики, зроблені вже після публікації президента США Дональда Трампа в Truth Social щодо так званого "енергетичного перемир’я".

"Стало очевидно, що Путін не читає Truth Social, а його дрони "Шахеди" діють за іншими інструкціями. Але цей допис насправді стосується того, що впливає на життя мільйонів людей, і саме це робить його дуже, дуже важливим", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що якщо цієї зими Росія не погодиться на енергетичне перемир’я, то Україна "дасть відсіч".

"Ми в Україні одразу підтримали цю ідею (енергетичного перемир’я. – Ред.), як, до речі, робили це не раз протягом останніх місяців, коли самі висували ідею енергетичного перемир’я… Американська команда дуже добре розуміє, що це для нас означає. У нас немає значних запасів нафти, великих потужностей з її експорту чи десятків нафтопереробних заводів. Ми імпортуємо великі обсяги дизельного палива та інших нафтопродуктів", – сказав Зеленський.

Він додав, що Росія розпочала свою кампанію ударів по українських електростанціях та енергомережі ще кілька років тому, і щозими, включаючи цю, росіяни намагаються зробити ці атаки ще інтенсивнішими.

"У нас щодня відбуваються відключення електроенергії. Для Росії, звісно, дефіцит бензину та підпали нафтопереробних заводів через наші удари у відповідь є болючими. І це не ті самі обсяги, це не ті обсяги, які могли б бути втрачені через кризу в Ормузі. Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили наші удари на великі відстані по її нафтопереробних заводах та експорту нафти, то Росія повинна припинити свої удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі й перестати вбивати наших людей. Це справедливо", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що у розумінні Дональда Трампа "енергетичне перемир’я" – це зупинка ударів по НПЗ один одного.

У неділю Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною".

Коментуючи цю заяву, Зеленський зауважив, що оголошене Трампом "енергетичне перемир’я" стало для нього новиною.