Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть только один НПЗ, и поэтому в вопросе энергетического перемирия для нее ключевым является прекращение ударов РФ по электростанциям и энергосети, и американская команда хорошо об этом осведомлена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в обращении к Варшавскому форуму по безопасности в понедельник.

Президент упомянул о последних ударах РФ по объектам электроэнергетики, нанесённых уже после публикации президента США Дональда Трампа в Truth Social о так называемом "энергетическом перемирии".

"Стало очевидно, что Путин не читает Truth Social, а его дроны "Шахеды" действуют по другим инструкциям. Но этот пост на самом деле касается того, что влияет на жизнь миллионов людей, и именно это делает его очень, очень важным", – сказал Зеленский.

Он заверил, что если этой зимой Россия не согласится на энергетическое перемирие, то Украина "даст отпор".

"Мы в Украине сразу поддержали эту идею (энергетического перемирия. – Ред.), как, кстати, делали это не раз в течение последних месяцев, когда сами выдвигали идею энергетического перемирия… Американская команда очень хорошо понимает, что это для нас значит. У нас нет значительных запасов нефти, крупных мощностей по её экспорту или десятков нефтеперерабатывающих заводов. Мы импортируем большие объёмы дизельного топлива и других нефтепродуктов", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия начала свою кампанию ударов по украинским электростанциям и энергосети ещё несколько лет назад, и каждую зиму, включая эту, россияне пытаются сделать эти атаки ещё более интенсивными.

"У нас ежедневно происходят отключения электроэнергии. Для России, конечно, дефицит бензина и поджоги нефтеперерабатывающих заводов из-за наших ответных ударов являются болезненными. И это не те же объемы, это не те объемы, которые могли бы быть потеряны из-за кризиса в Ормузе. Но если Россия хочет, чтобы мы прекратили наши удары на большие расстояния по её нефтеперерабатывающим заводам и экспорту нефти, то Россия должна прекратить свои удары по нашей энергетической системе и критической инфраструктуре и перестать убивать наших людей. Это справедливо", – сказал Зеленский.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что в понимании Дональда Трампа "энергетическое перемирие" – это прекращение ударов по НПЗ друг друга.

В воскресенье Трамп объявил в социальной сети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

Комментируя это заявление, Зеленский отметил, что объявленное Трампом "энергетическое перемирие" стало для него новостью.