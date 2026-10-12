Зеленский: Россия готовит множество гибридных операций против стран Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит "множество гибридных операций" против европейских стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в обращении к участникам Варшавского форума по безопасности в понедельник.

По словам главы государства, украинские разведывательные службы располагают информацией о подготовке Россией гибридных операций против различных стран. При этом он не уточнил, о каких государствах идет речь.

"Не недооценивайте угрозы для ваших собственных стран. Не существует такого понятия, как "незначительный акт дестабилизации". Наши разведывательные службы знают, что Россия планирует множество агрессивных гибридных операций против Европы, против различных стран, против ваших стран", – сказал президент.

Он добавил, что в этом контексте важно, чтобы европейские государства сохраняли внутреннее единство.

"Обращайте внимание на каждую ситуацию, которая может стать проблемой, и оставайтесь едиными в своей обороне. Единство внутри страны всегда важно, когда приходится сталкиваться с внешними угрозами", – добавил Зеленский.

Напомним, глава польской дипломатии Радослав Сикорский обратил внимание на растущий масштаб российских гибридных действий, направленных против европейских государств, и отметил, что НАТО нужно быть готовым к появлению жертв.

Федерация немецкой промышленности (BDI) предупредила о росте угрозы российских диверсий в отношении немецких компаний.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьёзным", и ответит на них "быстро и очень чётко".