Зеленський: якщо американцям потрібно, готові підписати гарантії щодо енергетичного перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати гарантії щодо енергетичного перемир’я, але і Росія має продемонструвати, що вона погоджується на нього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до Варшавського безпекового форуму в понеділок.

Зеленський зауважив, що Україна чекає на подробиці переговорів між американцями та росіянами.

"Ми чекаємо, щоб побачити, які конкретні кроки готові зробити американці. Це енергетичне перемир’я може спрацювати. І воно може стати важливим кроком на шляху до припинення війни, якщо американці справді втрутяться зараз і забезпечать дотримання Росією енергетичного перемир’я", – сказав глава держави.

Він також додав, що Україна готова підписати гарантії про утримання від ударів.

"Ми вдячні Америці і підтримуємо ідею енергетичного перемир’я. І тепер Росія також повинна продемонструвати, що вона погоджується на це енергетичне перемир’я. І якщо американцям це потрібно, ми готові підписати ці гарантії, щоб переконати у їхній надійності. І важливо, щоб ми всі однаково сприймали цю ситуацію", – заявив президент.

Він також додав, що ніхто в Європі не відкидає мир і не прагне війни, а також "ніхто в Європі не бажає Америці нічого поганого", окрім Росії.

Зеленський також заявив, що у питанні енергетичного перемир’я для України ключовою є зупинка ударів РФ по електростанціях та енергомережі, і американська команда добре про це проінформована.

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною".

Коментуючи цю заяву, Зеленський зауважив, що оголошене Трампом "енергетичне перемир’я" стало для нього новиною.