Зеленский: если американцам нужно, мы готовы подписать гарантии по энергетическому перемирию

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности подписать гарантии по энергетическому перемирию, но и Россия должна продемонстрировать, что она согласна на него.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении к Варшавскому форуму по безопасности в понедельник.

Зеленский отметил, что Украина ждет подробностей переговоров между американцами и россиянами.

"Мы ждем, чтобы увидеть, какие конкретные шаги готовы предпринять американцы. Это энергетическое перемирие может сработать. И оно может стать важным шагом на пути к прекращению войны, если американцы действительно вмешаются сейчас и обеспечат соблюдение Россией энергетического перемирия", – сказал глава государства.

Он также добавил, что Украина готова подписать гарантии о воздержании от ударов.

"Мы благодарны Америке и поддерживаем идею энергетического перемирия. И теперь Россия также должна продемонстрировать, что она согласна на это энергетическое перемирие. И если американцам это нужно, мы готовы подписать эти гарантии, чтобы убедить в их надежности. И важно, чтобы мы все одинаково воспринимали эту ситуацию", – заявил президент.

Он также добавил, что никто в Европе не отвергает мир и не стремится к войне, а также "никто в Европе не желает Америке ничего плохого", кроме России.

Зеленский также заявил, что в вопросе энергетического перемирия для Украины ключевым является прекращение ударов РФ по электростанциям и энергосетям, и американская команда хорошо об этом информирована.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

Комментируя это заявление, Зеленский отметил, что объявленное Трампом "энергетическое перемирие" стало для него новостью.