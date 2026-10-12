Зеленський: США варто було б укласти "дизельну угоду" з Україною

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполученим Штатам варто було укласти "дизельну угоду" з Україною, оскільки саме вона вирішує, які російські НПЗ працюють та які кораблі з російською нафтою можуть курсувати у морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, відповідаючи на запитання під час Варшавського безпекового форуму у понеділок.

Володимир Зеленський висловив сумнів у тому, що домовленості, досягнуті щодо постачання російського дизелю між президентом США Дональдом Трампом і правителем РФ Владіміром Путіним, будуть мати вплив на світовий ринок, оскільки погоджений обсяг, за його словами, є незначним.

"Якщо хтось думає інакше, нехай так і думає. Я вважаю, що за цим рішенням стоять інші мотиви. Якщо так, то чому ж тоді Америка не укладає угоду про постачання дизельного палива з Україною?.. Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Давайте це зробимо", – сказав Зеленський.

Він повернувся до питання енергетично перемир’я, підкресливши, що для України важливим є безперебійне електропостачання.

"Якщо вони зможуть гарантувати захист нашої енергетичної мережі, ми не будемо втручатися в їхню дизельну інфраструктуру. Для нас електропостачання означає насамперед допомогу людям. Електропостачання важливе для людей, але це (зупинка ударів РФ по енергоінфраструктурі України. – Ред.) – також допомога Європі, адже всі знають, що ми підключені до європейської мережі, і якщо наша енергетика не зазнає атак, то ми зможемо допомагати іншим країнам", – додав Зеленський.

Зеленський також заявив, що американська команда добре проінформована про те, що у контексті енергетичного перемир’я для України важлива зупинка ударів РФ по українських об’єктах електромережі.

Нагадаємо, у неділю Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною".

У Білому домі заявили виданню Axios, що у розумінні Дональда Трампа "енергетичне перемир’я" – це зупинка ударів по НПЗ один одного.