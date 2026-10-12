Зеленский: США стоило бы заключить "дизельное соглашение" с Украиной

Президент Владимир Зеленский считает, что Соединённым Штатам стоило бы заключить "дизельное соглашение" с Украиной, поскольку именно она решает, какие российские НПЗ работают и какие суда с российской нефтью могут курсировать в море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил, отвечая на вопрос во время Варшавского форума по безопасности в понедельник.

Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что договоренности, достигнутые между президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива, окажут влияние на мировой рынок, поскольку согласованный объем, по его словам, является незначительным.

"Если кто-то думает иначе, пусть так и думает. Я считаю, что за этим решением стоят другие мотивы. Если так, то почему же тогда Америка не заключает соглашение о поставках дизельного топлива с Украиной?.. Мы влияем на то, движутся ли эти суда. Мы определяем, работают ли нефтеперерабатывающие заводы. Давайте это сделаем", – сказал Зеленский.

Он вернулся к вопросу об энергетическом перемирии, подчеркнув, что для Украины важно бесперебойное электроснабжение.

"Если они смогут гарантировать защиту нашей энергетической сети, мы не будем вмешиваться в их дизельную инфраструктуру. Для нас электроснабжение означает прежде всего помощь людям. Электроснабжение важно для людей, но это (прекращение ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины. – Ред.) – также помощь Европе, ведь все знают, что мы подключены к европейской сети, и если наша энергетика не подвергается атакам, то мы сможем помогать другим странам", – добавил Зеленский.

Зеленский также заявил, что американская команда хорошо осведомлена о том, что в контексте энергетического перемирия для Украины важно прекращение ударов РФ по украинским объектам электросети.

Напомним, в воскресенье Трамп объявил в соцсети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

В Белом доме заявили изданию Axios, что в понимании Дональда Трампа "энергетическое перемирие" – это прекращение ударов по НПЗ друг друга.