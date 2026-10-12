Сибіга: Україна пропонує ЄС запровадити санкції проти 10 російських олігархів

Україна запропонує Європейському Союзу запровадити санкції ще проти десяти російських олігархів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 12 жовтня.

Київ наполягає, що під час війни санкційний тиск на Росію має лише посилюватися, а не послаблюватися через виключення окремих осіб зі списків.

"Під час війни цього (санкцій. – "ЄП") ніколи не буде достатньо. Наша позиція полягає в тому, що, наприклад, виключення двох російських олігархів із санкційного списку було неправильним кроком. Це було неправильне рішення", – заявив Сибіга у відповідь на запитання, чи достатньо буде санкцій, які сьогодні схвалюють міністри ЄС.

"Саме тому ми додатково запропонуємо запровадити санкції проти десяти російських олігархів", – додав він, не називаючи, про кого конкретно йдеться.

Глава МЗС України також закликав Євросоюз якнайшвидше ухвалити наступний пакет санкцій проти Росії.

"Я сподіваюся, що один із найсильніших пакетів – 22-й пакет – буде ухвалений якомога швидше", – заявив Андрій Сибіга.

За його словами, подальший тиск на Росію має включати нові санкції, її міжнародну ізоляцію та повне використання заморожених російських активів.

Як повідомляла "Європейська правда", 12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ – у новому списку майже 1600 фізичних та юридичних осіб.

Також 12 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію механізму обмежувальних заходів проти розповсюдження та застосування хімічної зброї на п’ять років – до 30 жовтня 2031 року. Це перший випадок в історії, коли режим санкцій поновлено на такий тривалий термін.

Нагадаємо, 22 вересня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Деталі – у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну".