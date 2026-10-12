Сибига: Украина предлагает ЕС ввести санкции против 10 российских олигархов

Украина предложит Европейскому Союзу ввести санкции ещё против десяти российских олигархов.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 12 октября.

Киев настаивает на том, что во время войны санкционное давление на Россию должно только усиливаться, а не ослабляться из-за исключения отдельных лиц из списков.

"Во время войны этого (санкций. – "ЕП") никогда не будет достаточно. Наша позиция заключается в том, что, например, исключение двух российских олигархов из санкционного списка было неправильным шагом. Это было неправильное решение", – заявил Сибига в ответ на вопрос, достаточно ли будет санкций, которые сегодня одобряют министры ЕС.

"Именно поэтому мы дополнительно предложим ввести санкции против десяти российских олигархов", – добавил он, не называя, о ком конкретно идет речь.

Глава МИД Украины также призвал Евросоюз как можно скорее принять следующий пакет санкций против России.

"Я надеюсь, что один из самых жестких пакетов – 22-й пакет – будет принят как можно скорее", – заявил Андрей Сибига.

По его словам, дальнейшее давление на Россию должно включать новые санкции, её международную изоляцию и полное использование замороженных российских активов.

Как сообщала "Европейская правда", 12 октября ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций против РФ – в новом списке почти 1600 физических и юридических лиц.

Также 12 октября Совет ЕС принял решение продлить действие механизма ограничительных мер против распространения и применения химического оружия на пять лет – до 30 октября 2031 года. Это первый случай в истории, когда режим санкций продлен на столь длительный срок.

Напомним, 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробности – в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину".